Санду напомнили о плате за газ после слов о выводе российских миротворцев

https://static.news.ru/photo/4a8db758-2bfa-11eb-b2ba-fa163e074e61_660.jpg Майя Санду Фото: Katerina Sulova/CTK/Global Look Press

Политический эксперт Евгений Сатановский прокомментировал заявление избранного президента Молдавии Майи Санду о выводе российских миротворцев из Приднестровья.

Приднестровье — её, но за газ для него она платить не будет. А войска оттуда уберите сей же час, — цитирует РИА Новости политолога.

По его словам, у Санду много общего с другими главами бывших советских республик, которые пришли к власти при поддержке Запада под антироссийскими лозунгами.

С одними и теми же идеями, которые им Госдепартамент и Еврокомиссия скармливают. А они эту белиберду транслируют, — подчеркнул Сатановский.

Он добавил, что лидеры пытаются избавиться от советского наследия и разрушить все связи с РФ, формировавшиеся на протяжении столетий.

Ранее Майя Санду, избранная президентом Молдавии, заявила, что «мягкий подход» в переговорах об урегулировании конфликта в Приднестровье был неэффективным. В интервью «Европейской правде» политик отметила, что не поддерживает позицию действующего главы государства Игоря Додона, настаивавшего на федерализации Молдавии. Санду подчеркнула, что формат урегулирования конфликта должен включать полный вывод из Приднестровья российских войск.

Будущий президент напомнила, что власти Молдавии признали самопровозглашённую Приднестровскую Молдавскую Республику (ПМР) полноценной стороной в переговорах. Санду назвала это решение ошибкой, так как Кишинёву не удалось продвинуться в вопросе реинтеграции территорий, несмотря на компромиссы.

15 ноября в Молдавии состоялся второй тур президентских выборов. Экс-глава правительства Санду набрала 57,75% голосов, Додон получил 42,25%. Во время встречи с послом России Санду заявила, что намерена сотрудничать с Кремлём.

Конфликт в Приднестровье разгорелся в 1990 году. ПМР выступала против выхода из состава СССР. В марте 1992 года противостояние вступило в горячую фазу. В июле в Приднестровье вошли российские миротворцы, с тех пор конфликт находится в «замороженном» состоянии, писал NEWS.ru.