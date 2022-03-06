Самые тяжёлые времена: благотворительные фонды оказались в кризисе

1 марта международная сеть онкологов OncoAlert объявила , что приостанавливает сотрудничество с российскими врачами из-за военной операции на территории Украины. Сама организация не занимается помощью онкобольным, но в Совете по правам человека при президенте РФ это решение уже назвали позорным, так как здравоохранение должно быть вне политики. Опрошенные NEWS.ru благотворители уверены, что это — только начало и в конечном итоге кризис сильно ударит по российским НКО.

Депутат Госдумы Жанна Рябцева («Единая Россия»), попавшая под санкции из-за голосования за признание ДНР и ЛНР, рассказала , что жизнь её дочери зависит от приборов иностранного производства, которые нельзя купить в России. По её словам, это не стало поводом отказываться от голосования «за» по соответствующему законопроекту, а семья поддержала такое решение.

На кон поставлена жизнь ребёнка, но я понимала, что я должна это сделать. Думаю, что людям, которые сидели восемь лет в подвалах [в Донбассе], ещё хуже, — говорила она.

Опасения парламентария относительно покупки произведённых на Западе приборов оправданны. Так, глава фонда «Доктор Лиза» Наталья Авилова рассказала NEWS.ru, что благотворители уже сейчас сталкиваются с серьёзными проблемами при закупках. По её словам, несколько дней большинство партнёров фонда не продают товары — у некоторых закончилось оборудование, а некоторые заморозили продажи из-за резкого повышения цен. В результате купить необходимое невозможно даже для экстренных пациентов.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На рынке медицинского оборудования наступил коллапс. По каким ценам и что я буду закупать, когда они откроются — страшно представить, — подчеркнула она.

С такой проблемой столкнулись и другие фонды. Так, фонд «Гуманитарное действие» не может закупить даже обычные средства индивидуальной защиты — маски, соответствующие европейским стандартам, пожаловался NEWS.ru директор организации Сергей Дугин.

Мы не знаем, что делать. Даже не предположить, какой выход они предложат, потому что мы ничего предложить не можем. Всё стоит, ничего не купить, — рассказал он.

Авилова отметила, что фонд «Доктор Лиза» занимается помощью пострадавшим в ходе военных действий и чрезвычайных ситуаций, поэтому сейчас сборы этой организации выросли в 20 раз. Однако в целом для благотворителей сейчас наступают «самые тяжёлые времена», признаёт она: пожертвования в фонды, помогающие детям, больным, животным, упадут в разы.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотни тысяч человек останутся без помощи, это будет серьёзная гуманитарная проблема, если не катастрофа, — добавила она.

О том же говорит и президент фонда «Предание» Владимир Берхин: «Очень много людей останутся без помощи, про науку даже говорить страшно». Он сравнил будущее российской благотворительности с поздним Советским Союзом или первыми годами новой России, «только без шансов на иностранное финансирование».

Ничего хорошего для российской НКО-сферы в будущем я не жду. Но прекращать работу мы не планируем, мы сейчас находимся в положении того самого рыцаря, который делает что должен и будь что будет, и да поможет нам Пресвятая Богородица, — сказал он NEWS.ru.

При этом он признал, что понимает иностранных партнёров, которые откажутся работать с Россией, потому что сейчас «подходить к любым российским инициативам просто боязно» из-за санкционного давления. Берхин отметил, что сейчас действия иностранцев носят несколько «истеричный характер». Он надеется, что ситуация изменится, если инициаторы санкций хотя бы «научатся отличать российские власти от российских больных».

С тем, что политика и помощь больным должны быть разделены, согласна и руководитель фонда «Отказники» Елена Альшанская. Она считает, что решение отказаться от сотрудничества с российскими благотворителями будет неправильным для западных организаций.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Очевидно, что сейчас рвутся не только какие-то межгосударственные контакты, но и горизонтальные связи. Такого не происходило никогда. Это неправильно, потому что горизонтальные гуманитарные связи должны существовать всегда, что бы ни происходило, — отметила она в разговоре с NEWS.ru.

Альшанская считает, что давать какие-либо прогнозы сейчас нельзя, но, вероятнее всего, Россия окажется в гуманитарной и научной изоляции. В свою очередь глава фонда «Доктор Лиза» Наталья Авилова надеется, что государство увеличит финансирование фондов и таким образом сгладит кризис.