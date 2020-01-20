https://static.news.ru/photo/0fd3ab6c-3bce-11ea-af45-fa163e074e61_660.jpg Фото: GeneralStaff.ua/facebook.com

Депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский прокомментировал заявление заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Сергея Кривоноса о готовности Украины перейти к силовому возвращению контроля над Донбассом.

По мнению Бердичевского, Кривонос доказал отсутствие у Киева договороспособности и миролюбия, а также сравнил Украину с «Исламским государством» (террористическая группировка, запрещённая на территории Российской Федерации), назвав планы по возвращению Донбасса «планами по зачистке и геноциду», передаёт РИА Новости.

В ДНР в курсе всех этих самоубийственных для Киева прожектов, мы знаем чего можно ожидать и готовы к любым глупостям со стороны Украины. Любая попытка массированного наступления со стороны Украины закончится для Киева тотальным усмирением, — пообещал депутат.

Как писал NEWS.ru ранее, глава Украины Владимир Зеленский назвал главной целью своего президентства мир в Донбассе. Именно это побудило его возглавить Украину.