Депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский прокомментировал заявление заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Сергея Кривоноса о готовности Украины перейти к силовому возвращению контроля над Донбассом.
По мнению Бердичевского, Кривонос доказал отсутствие у Киева договороспособности и миролюбия, а также сравнил Украину с «Исламским государством» (террористическая группировка, запрещённая на территории Российской Федерации), назвав планы по возвращению Донбасса «планами по зачистке и геноциду»,
В ДНР в курсе всех этих самоубийственных для Киева прожектов, мы знаем чего можно ожидать и готовы к любым глупостям со стороны Украины. Любая попытка массированного наступления со стороны Украины закончится для Киева тотальным усмирением, — пообещал депутат.
Как писал NEWS.ru ранее, глава Украины Владимир Зеленский назвал главной целью своего президентства мир в Донбассе. Именно это побудило его возглавить Украину.
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