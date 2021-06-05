Саммит Путина и Байдена может пройти на швейцарской вилле

https://static.news.ru/photo/a8580102-c5f3-11eb-a3fa-96000091f725_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Женевская встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, которая запланирована на 16 июня, может состоятся не в отеле, а на одной из вилл. Такое предположение выдвинула швейцарская газета Tribune de Genève.

Найти место, которое одинаково подходило бы обеим сторонам грядущего саммита, — это настоящая головоломка, как в плане безопасности, так и с точки зрения просто символики, — сообщает издание.

Аналитики подчеркнули, что большие отели имеют свои плюсы, но там не хватает уединённости. При этом и с виллами тоже не всё так гладко. Как пояснил экс-президент страны, «швейцарские власти не располагают в Женеве протокольным пространством, предназначенным для двусторонних встреч подобного уровня».

На предстоящей встрече Путина и Байдена значительная часть времени будет уделена вопросам, которые захотят затронуть сами национальные лидеры. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, грядущие переговоры не предполагают наличия фиксированной повестки.

Ранее он сказал, что разногласия между Москвой и Вашингтоном велики, поэтому какие-то подвижки в российско-американских отношениях после встречи президентов Владимира Путина и Джо Байдена вряд ли возможны.