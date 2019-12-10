https://static.news.ru/photo/b6c0baa2-1ab6-11ea-8207-fa163e074e61_660.jpg Фото: Михаил Метцель/ТАСС

В Париже завершилась встреча лидеров «нормандской четвёрки». Она продолжалась около двух часов.

Изначально планировалось, что обсуждение стабилизации ситуации в Донбассе займёт 2 часа 45 минут.

«Нормандский формат» существует с июня 2014 года. В его рамках проходит обсуждение ситуации на Украине. Среди участников переговоров Россия, Франция, Германия и Украина.

NEWS.ru сообщал, что после встречи переговоры пройдут между президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским. После этого состоится итоговая пресс-конференция.