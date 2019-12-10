В Париже завершилась встреча лидеров «нормандской четвёрки». Она продолжалась около двух часов.
Изначально планировалось, что обсуждение стабилизации ситуации в Донбассе займёт 2 часа 45 минут.
«Нормандский формат» существует с июня 2014 года. В его рамках проходит обсуждение ситуации на Украине. Среди участников переговоров Россия, Франция, Германия и Украина.
NEWS.ru сообщал, что после встречи переговоры пройдут между президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским. После этого состоится итоговая пресс-конференция.
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