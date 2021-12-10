«Сами здесь работайте!»: депутат ответил недовольным зарплатами в Госдуме

Депутат Госдумы Олег Нилов раскритиковал журналистов, которые посчитали излишним увеличение зарплатного фонда помощников депутатов. Он заявил, что 380 тысяч рублей делят на семерых человек, и предложил сотрудникам СМИ самим взяться за работу помощников, передаёт «Царьград».

Нилов объяснил, что у депутатов бывает до пяти регионов, в которых помощники принимают избирателей.

Наши помощники, работая в Москве за 50 тысяч — разделите 380 на семерых... 50 тысяч зарплата! Вот здесь помощники с утра до ночи должны работать над поправками, над законами, над ответами избирателям! А эти деятели журналистские, значит, вот тут посчитали: 50 тысяч помощникам — это большие деньги. Идите тогда и сами здесь работайте! — выступил Нилов.

Законопроект об увеличении зарплатного фонда для своих помощников и помощников сенаторов внесли депутаты всех фракций Госдумы. Предложено также прописать, что общий месячный фонд оплаты труда помощников депутатов и сенаторов составляет 387 тысяч рублей, а не 300 тысяч рублей. Депутат Госдумы Виталий Милонов назвал эту инициативу «очень правильной», так как помощники позволяют власти быть ближе к народу.