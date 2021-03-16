Сам ты фейковый: Пушков возмутился словам Зеленского о Крыме

https://static.news.ru/photo/e1b5a828-8bfc-11ea-95a0-fa163e074e61_660.jpg Алексей Пушков Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Российский сенатор Алексей Пушков подверг критике слова президента Украины Владимира Зеленского, высказанные им по случаю очередной годовщины референдума о присоединении Крыма к России.

Во вторник, 16 марта, Зеленский заявил, что Киев не намерен отказываться от полуострова и подготовил стратегию «деоккупации и реинтеграции» Крыма. Референдум 2014 года украинский президент назвал «фейковым».

Это высказывание возмутило российского сенатора.

Фейковым был не референдум в Крыму 2014 года. Фейковым был и является сам Зеленский, обещавший как кандидат в президенты одно, а делающий совсем другое, — написал Пушков в своём Twitter.

По мнению сенатора, такая позиция Зеленского привела к падению его рейтинга в четыре раза.

Крым вошёл в состав РФ весной 2014 года по результатам всенародного референдума. Украина и большинство стран Запада не признали результаты референдума.

Ранее сообщалось, что украинский бизнесмен Игорь Коломойский предлагал в обмен на инвестиции в Крым заменить слово «референдум» на «плебисцит» во время голосования по присоединению к России в 2014 году. Об этом писал NEWS.ru.