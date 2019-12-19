Сегодняшняя пресс-конференция президента стала одной из самых продолжительных — за 4 часа 18 минут главе государства задали около шести десятков вопросов. Однако это тот случай, когда не всегда количество переходит в качество.Такие встречи главы государства с журналистами уже постоянно готовятся Дмитрием Песковым по законам политического театра с выверенными надежными членами президентского пула, с заранее намеченными вопросами, ответы на которые, пожалуй, известны у нас уже каждому школьнику

Ведь и прошлая пресс-конференция, чего греха таить, не дала искомого результата: на рейтинг президента она фактически никак не повлияла. А ведь ради этого во многом такие встречи и задумываются. Причем одной из причин такой неудачи даже сам Дмитрий Песков видел в том, что, по его словам, встреча с журналистами буквально превратилась в книгу жалоб. Иными словами, участники, которым повезло получить слово, спешили поделиться с главой государства мелкими в масштабах государства проблемами, не столь интересными, понятно, для всей остальной большой страны. Зато вопрошающие знали, что еще на половине их фраз, местная бюрократия бегом бросалась разбираться. В результате пресс-конференция как-то незаметно стала дублировать «прямую линию».

Конечно, многие скажут, что это издержки «ручного управления», когда всё в стране замкнуто на одного человека. И согражданам остаётся уповать на волю и решимость первого лица. Однако стоит ли тогда это явно демонстрировать на таких раутах, которые отслеживают во многих странах.

На это раз зрителям заранее намекали на более конструктивный и живой характер пресс-конференции. И, видимо, многие из собравшихся хотели бы задать президенту действительно острые вопросы, которые у нас вновь активно обсуждают на кухня. Спросили бы, например, почему чиновники, явно провалившиеся в исполнении своих функций, не только сохраняют свои посту, но даже идут на повышение. Почему нет персональной ответственности министров? И каков лимит доверия такому кабинету, который годами не может обеспечить экономического и научно-технического прорыва? Кто персонально виноват в подмене допинг-проб, подставив государство и нанеся удар по его престижу? Почему общественные антикоррупционные расследования не получают поддержки в правоохранительных органах?

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Много можно задать вопросов, ответы на которые могли бы много изменить в нашей стране. Дать настоящий импульс к переменам. Но оказалось, что и задавать их некому. На встречу с президентом было заявлено почти две тысячи журналистов. Но что-то пресс-служба во главе с Дмитрием Песковым не рассчитала. И часть приглашенных журналистов фактически вместе со своими многочисленными читателями оказались как бы вне игры и могли наблюдать за явно срежиссированным действом только по мониторам. Проще им было остаться в своих редакциях и наблюдать за спектаклем по телевизору. Но рекорд массовости был поставлен

Зато вопросы задавали в основном проверенные мастера пера из надежных государственных СМИ, которые поднимали только согласованные темы, на которые в прошлом многократно были даны трафаретные ответы. Многие нервно читали тексты по бумажкам, проявляя полное непонимание материи, о которой хотели спросить. Другие вообще забывали о сути вопроса и долго объясняли собравшимся, к примеру, какая великая годовщина будет отмечаться в мае. Собравшиеся, однако, на реагировали на такое просвещение и продолжали, не стесняясь, шуметь, размахивать плакатами, порождая полное ощущение неуправляемого хаоса. Тут, видимо, каждый спешил пропиарить себя любимого и засветиться на камерах.

Особняком стояли вопросы-комплименты президенту, который явно в них не нуждался. Все немного напоминало сцену из знаменитой пьесы Евгения Шварца «Голый король»: «Я вам скажу с солдатской прямотой, прямо в лицо. Вы, ваше величество, великий человек». Чувствовалось, что и президента это действие даже не забавляет, а временами просто смущает. Будучи интуитивным политиком, он понимал, что очков ему эта смесь лести, демагогии и стандартных вопросов не принесет.

В нём чувствовалась прежде мало заметная инерционность, пресыщенность и какая-то усталость. Словно, он в очередной раз прокручивал одну и ту же пластинку. Кстати, под конец всё опять скатилось к той самой жалобной книге, которую вроде бы решили сдать в архив. Особняком стоял сольный номер многостаночника из 80-х, Владимира Шахиджаняна, который в бесчисленный раз прорекламировал своей метод слепого печатания. Тот самый, с которым он гастролировал по страницам разных изданий последние тридцать лет. Помнится, в ходе прежних пресс-конференций удалась реклама кваса. Зато темы-то нейтральные, что, собственно, и надо.

А вот вопрос о выходном 31 декабря так и повис в воздухе. Президент с улыбкой пожелал, чтобы там, где это возможно, предновогодний день стал выходным. Так что, сигнал для губернаторов, которые всё ещё колеблются, дан. И губернаторам остаётся только угадать, хотел ли президент действительно объявить это день выходным или всё-таки ушёл от тему. А потому не надо спешить с решением.

А, может, вопросы вообще не важны на таких мероприятиях? Зрители лишний раз видят, в какой президент физической и интеллектуальной форме. Имеют возможность оценить его чувство юмора, когда он предполагает воспользоваться своими льготами при полете на Камчатку или напоминает украинцу, что танки — то у них до сих пор советские. А такие впечатления для рядового россиянина иногда куда важнее, собственно, ответов на общие вопросы. И уже не важно, кто и что спросит.

Вот уже отметили, что для встреч с пишущей и снимающей братией президент предпочитает выбирать лиловые галстуки. Видимо, это самое острое наблюдение.