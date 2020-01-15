Глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин, который является главным кандидатом на пост председателя российского правительства, оказался в базе данных украинского сайта «Миротворец».
Политика обвинили в том, что он сознательно нарушал государственную границу Украины с целью проникновения в Крым,
Как ранее сообщал NEWS.ru, Владимир Путин внёс на рассмотрение в Госдуму кандидатуру главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на пост председателя правительства. Нижняя палата парламента проведёт заседание по этому вопросу 16 января. Занимавший пост премьер-министра Дмитрий Медведев может стать заместителем председателя Совета безопасности.
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