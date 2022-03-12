С начала военной операции на Украине погибли 79 бойцов ДНР

С начала военной операции 24 февраля на Украине погибли 79 бойцов Донецкой Народной Республики, сообщили в официальном Telegram-канале Народной милиции ДНР. В сводке также говорится, что 251 боец получил ранения.

С начала проведения специальной военной операции по освобождению Донбасса от бандеровской нечисти 79 защитников Донецкой народной Республики погибли при исполнении воинского долга, а также 251 боевой товарищ получил ранения, — сказано в сообщении.

Добровольцы с Ближнего Востока могут прибыть в самое ближайшее время для помощи Донецкой и Луганской народным республикам, заявил глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, ради освобождения Донбасса в регион готовы приехать тысячи добровольцев.

Накануне президент РФ Владимир Путин поддержал идею привлечения добровольцев на Украину. По словам российского лидера, тем людям, которые готовы помочь жителям Донбасса, нужно пойти навстречу и помочь им перебраться в зону боевых действий.

Министр обороны России Сергей Шойгу 11 марта заявил , что свыше 16 тысяч добровольцев из стран Ближнего Востока хотят приехать в ЛНР и ДНР «для того, чтобы участвовать в, как они считают, освободительном движении».

Мэр Алапаевска Сайгид Билалов и его двое сыновей выразили желание участвовать в спецоперации РФ на Украине в качестве добровольцев. Билалов подал заявление в военкомат на имя военного комиссара Алапаевского района.