25 июня стартовало всероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ. У россиян есть неделя, чтобы определиться со своей позицией в отношении предложенных президентом, а впоследствии доработанных Госдумой и рабочей группой изменений в Основной закон. В самом начале плебисцита NEWS.ru вспоминает, с чего же всё началось.

История вопроса

Эта корректировка документа стала самой масштабной за всю его историю — поправки вносятся в 22 статьи. При этом преамбула и основополагающие главы — Основы конституционного строя, Права и свободы человека и гражданина, Конституционные поправки и пересмотр Конституции — остались неизменными.

Внесение изменений в текст Основного закона нельзя назвать прецедентом. Первые поправки в документ были внесены ещё при первом российском президенте Борисе Ельцине и касались корректировки названий двух республик — Ингушетии и Северной Осетии — Алании. Самые существенные изменения до последнего времени были осуществлены во время президентства Дмитрия Медведева в декабре 2008 года, когда было решено увеличить срок полномочий главы государства с четырёх до шести лет, а депутатов Государственной думы — с четырёх до пяти лет.

Несмотря на это, российская Конституция на протяжении более чем 25 лет оставалась одной из самых стабильных в мире, особенно с учётом непростой истории её принятия в 1993 году. Впрочем, предложения о пересмотре её положений поступали регулярно, причём не только со стороны российских политиков, но и международных организаций. Например, в 2013 году ЕСПЧ вынес решение о том, что запрет на участие в выборах для граждан, содержащихся в местах лишения свободы, нарушает Конвенцию о защите прав человека.

Новым витком дискуссии о целесообразности внесения изменений в действующую Конституцию стало предложение спикера Госдумы Вячеслава Володина оценить документ на соответствие реалиям настоящего времени, которое он озвучил на встрече с президентом в год 25-летия Основного закона. В дальнейшем парламентарий развил свою идею в статье «Живая Конституция развития». В частности, Володин впервые указал на необходимость повышения роли Госдумы при формировании правительства.

Вячеслав Володин Сергей Булкин/NEWS.ru

Тогда многим инициатива спикера нижней палаты парламента показалась несвоевременной, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков поспешил заявить, что публикация Володина представляет собой «точку зрения спикера нижней палаты парламента, одного из членов высшего руководства страны», но в Кремле пока нет своей позиции на этот счёт.

Глубокая дискуссия

Впрочем, уже в декабре прошлого года Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции не исключил, что какие-то изменения в Конституцию вносить в принципе можно, но для этого нужны «хорошая подготовка» и «глубокая дискуссия в обществе». А уже 15 января, оглашая очередное послание Федеральному собранию, президент выступил с инициативой о включении ряда поправок в Основной закон.

Тогда глава государства озвучил чуть более десятка предложений. Среди них — приоритет Конституции РФ в правовом пространстве страны, особые требования к представителям власти, в том числе запрет на иностранное гражданство и вида на жительство в другом государстве, закрепление в Основном законе социальных гарантий, единые принципы публичной власти, в том числе муниципального самоуправления, расширение полномочий парламента, включая согласование кандидатуры премьер-министра Госдумой, а также защита независимости судей и повышение роли Конституционного суда.

Одновременно глава государства объявил о создании рабочей группы по поправкам в Конституцию, в которую помимо юристов вошли актёры, музыканты, спортсмены и даже представители сельской молодежи. Их основной задачей было дополнить уже инициированные Владимиром Путиным изменения такими положениями, которые бы отвечали интересам общества.

kremlin.ru

Результатом этой работы стали наиболее обсуждаемые предложения, такие как упоминание в тексте Бога, закрепление брака как союза мужчины и женщины, защита исторической правды, а также признание русского языка языком «государствообразующего народа, входящего в многонациональный союз равноправных народов РФ. Параллельно над поправками работали и в Госдуме, причём свои предложения вносили представители всех парламентских партий. Практически под занавес обсуждения документа в нижней палате парламента депутат Валентина Терешкова предложила дополнить Основной закон наиболее резонансным пунктом, который допускает «обнуление» ограничения президентского срока двумя для человека, занимающего эту должность на момент вступления поправок в силу. Иными словами, действующий глава государства получает возможность начать свою президентскую биографию как бы с «чистого листа».

В итоге депутатам ко второму чтению пришлось рассмотреть более 300 предложений, а сам текст поправок в итоге составил почти девять тысяч слов, что вполне сопоставимо с текстом действующей Конституции. В дополнение к установленной процедуре конституционных изменений президент поручил вынести поправки на общероссийского голосование, которое должно было состояться 22 апреля. Но пандемия короновируса внесла определённые коррективы в планы Кремля и Центральной избирательной комиссии.

Что-то пошло не так

Из-за распространения COVID-19 дата голосования была перенесена на более поздний срок. В итоге агитационная кампания по разъяснению поправок получилось несколько скомканной, ряд роликов в их поддержку получился откровенно скандальным, а некоторые «агитаторы» за поправки тут же поспешили изменить первоначальную точку зрения.

Неожиданно своё отношение к поправкам изменила КПРФ. Коммунисты голосовали за законопроект о поправке к Конституции РФ в первом чтении, при дальнейшем рассмотрении документа они предпочли воздержаться, а уже после переноса даты голосования заявили, что призовут своих сторонников не поддерживать изменения.

Что касается соцопросов, то, если верить ВЦИОМ, большинство россиян планируют принять участие в голосовании, причём за внесение поправок проголосуют 67-71%. С другой стороны, исследование «Левада-Центра» даёт более скромный результат.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

При этом инфекция внесла определённые коррективы и в организацию плебисцита — значительно расширены возможности досрочного голосования, в двух регионах — Москве и Нижегородской области — предусмотрена возможность волеизъявления в интернете. В ответ на опасения экспертов по поводу снижения прозрачности голосования в Центризбиркоме заявили, что главное — безопасность людей. А глава ЦИК РФ Элла Памфилова подчеркнула, что комиссия и Роспотребнадзор предложили меры, аналогов которым нет нигде в мире.

В любом случае голосование уже началось и продлится до 1 июля. Для России это будет уникальный опыт проведения кампании в новых условиях. Возможно, многие новации конституционного плебисцита будут использованы и на настоящих выборах.