Рябов рассказал о проблемах США из-за «глаз и ушей» русофобов из НАТО

США чувствуют за собой «глаза и уши» части русофобски настроенных партнёров по НАТО. В этой связи им некомфортно вести с Россией общение на двусторонней основе. Такое мнение в интервью РИА Новости высказал заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

Двусторонний диалог с нами им вести некомфортно, потому что они чувствуют за собой глаза и уши наиболее антироссийски настроенной группы в НАТО, — заявил дипломат в интервью накануне встречи с США в Женеве на переговорах по гарантиям безопасности.

Предварительный раунд переговоров России и США состоялся вечером 9 января. Основные консультации намечены на 10 января. Комментируя прошедшее мероприятие, Сергей Рябков назвал первую встречу с американскими коллегами «потрясающей».

После переговоров РФ и США в Брюсселе пройдёт заседание совета Россия — НАТО, а затем в Вене будут консультации на площадке ОБСЕ.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты соглашений по безопасности с НАТО, и в частности с США. Согласно документам, Москва предлагает Альянсу взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение на восток и присоединение к блоку Украины и других стран бывшего СССР. Россия также предлагает закрепить в договоре принцип невозможности развязывания ядерной войны.