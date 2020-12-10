Рябков заявил о тревоге России из-за разведки США в Чёрном море

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Москва выражает беспокойство наращиванием темпов разведдеятельности Вашингтона в черноморской акватории. Действия Штатов при этом создают потенциально опасную ситуацию в регионе. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Россия весьма обеспокоена существенным наращиванием американской деятельности тренировочного плана, разведывательного характера в акватории Чёрного моря и прилегающих к акватории районах, — всё это создает потенциально опасную ситуацию, — заметил дипломат, слова которого приводит РИА Новости.

Он добавил, что для Москвы совершенно очевидно, что Вашингтон не откажется от этой линии независимо от того, кто в итоге займёт Белый дом после 20 января, когда наступит день инаугурации будущего года.

Мы к этому готовимся и предпринимаем многоплановые меры по безусловному обеспечению собственной безопасности, включая безопасность Крыма, — добавил Рябков.

24 ноября американский эсминец USS John McCain нарушил водную границу РФ на два километра. Нарушение остановил большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота «Адмирал Виноградов». Экипаж российского корабля предупредил по каналу связи, что протаранит John McCain, если эсминец немедленно не уйдёт в нейтральные воды. Этого оказалось достаточно, чтобы американские военные больше не пытались пересекать водную границу России.

В США при этом ответили, что USS John McCain проводил «операцию по обеспечению свободы судоходства в заливе Петра Великого». Вашингтон не признаёт наличие границы РФ в этом районе и не соглашается с заявлениями Москвы о том, что залив Петра Великого является исторической бухтой. СССР объявил этот залив частью своих территориальных вод в 1984 году. В МИД РФ после этого выразили решительный протест действиям американской стороны.

Ранее официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова также выразила озабоченность РФ наращиванием военных сил НАТО в Чёрном море. Альянс расшатывает стабильность в регионе и может вбить клин между государствами-соседями, считают на Смоленской площади.

Дипломат обратила внимание на возросшее количество заходов кораблей ВМС стран НАТО в черноморские порты союзников и партнёров, а также полётов разведывательной авиации вдоль рубежей РФ, сообщал NEWS.ru.