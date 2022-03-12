Рябков заявил, что США разместили более 300 биолабораторий по всему миру

США разместили более 300 биологических лабораторий по всему миру, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в эфире Первого канала. Он также добавил, что Россия будет предоставлять новые документы по работе данных объектов.

То, что вскрылось на Украине, — это малая толика из более чем 300 лабораторий с американским участием, разбросанных по всему миру. Документы есть. Мы будем представлять новые, — сказал дипломат.

Заместитель главы МИД заверил, что российская сторона ответственно подходит к решению вопроса обеспечения своей безопасности и безопасности других. По словам Рябкова, Россия «не бросается в авантюры, подобные тем, что сейчас навязывают всему миру США и их союзники».

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя рассказал, что сеть биолабораторий на Украине занималась усилением патогенных свойств смертельных болезней. Об этом он сообщил в ходе выступления на заседании Совбеза ООН. По словам Небензи, в распоряжении России оказались документы, подтверждающие наличие на территории Украины порядка 30 лабораторий.

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что организация не имеет мандата, чтобы вести расследование о наличии биологических программ на Украине. По его словам, за ситуацией в ООН внимательно следят.

Постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов сообщил, что Вашингтон собирался открыть биолабораторию в Симферополе. Такие планы вынашивались во времена нахождения Крыма в составе Украины, отметил вице-премьер крымского правительства.