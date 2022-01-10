Рябков: в Москве не знают, будет ли продолжен диалог с США о безопасности

Замминистра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что Москва пока не знает ответа на вопрос о продолжении диалога с США по гарантиям безопасности. Это станет известно после всех дипломатических встреч, намеченных на эту неделю, пояснил он на брифинге, сообщает РИА Новости.

Что касается диалога по гарантиям безопасности, мы не знаем, мы не знаем сейчас ответа на этот вопрос, и это станет объектом для углублённого профессионального анализа, доклада руководству и принятия им решения по совокупности всех мероприятий, которые проводятся на этой неделе, — отметил Рябков.

Москва и Вашингтон 9–10 января в Женеве провели консультации по предложениям России о гарантиях безопасности. Также на этой неделе в Брюсселе пройдёт заседание Совета Россия — НАТО, а в Вене — консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Ранее стало известно, что новый контакт Владимира Путина и Джо Байдена пока не прорабатывается, заявил Сергей Рябков. Так дипломат ответил на вопрос, заданный в ходе брифинга по итогам российско-американских консультаций по гарантиям безопасности, которые состоялись 10 января и продлились восемь часов.