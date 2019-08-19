https://static.news.ru/photo/090c0c24-c325-11e9-a059-fa163e074e61_660.jpg Сергей Рябков Фото: Сергей Булкин/News.ru

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Вашингтон взял курс на нагнетание военной напряжённости.

Это связано с испытанием США крылатой ракеты типа Tomahawk с дальностью, которая запрещена Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Рябков обратил внимание на то, что испытание произошло через 16 дней после выхода Штатов из ДРСМД.

По его словам, такое действие США вызывает сожаление.

Как ранее писал News.ru, член оборонного комитета Совета Федерации Франц Клинцевич заявил, что запуск ракеты после прекращения действия ДРСМД — это «откровенный цинизм и издевательство над мировым сообществом».