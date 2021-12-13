Рябков: США ведут себя вопиюще в отношении российской дипсобственности

Вашингтон игнорирует обращения Москвы с требованием вернуть дипломатическую собственность, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков в интервью РИА Новости. Российская сторона направила США более 500 нот, однако Госдепартамент выдвигает недопустимые, по мнению Рябкова, отговорки.

Количество дипломатических нот, так называемых вербальных нот, которые наше посольство в Вашингтоне направило в Госдепартамент с требованием вернуть собственность, а в качестве первого шага предоставить доступ туда, уже превысило 500, — сказал Рябков.

Он также напомнил, что 7 декабря во время онлайн-саммита президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, российский лидер поднял вопрос о возвращении дипломатической собственности РФ.

Мы хотели бы надеяться, что в качестве первого шага доступ туда будет обеспечен для наших эксплуатационных бригад и просто для дипломатов на ревизию того, что там произошло за это время. Но это не значит, что этим мы удовлетворимся. Нам эту собственность необходимо вернуть. Ее изъятие совершенно противозаконно, не укладывается ни в какие каноны, — добавил Рябков.

Дипломата возмутили отговорки американской стороны о том, что собственность остаётся за российской дипломатической миссией, но при этом сотрудники не имеют права ни пользоваться ими, ни заходить туда. Он считает это попыткой отрицания основ межгосударственного общения и всего того, что «составляет содержание понятия „дипломатический иммунитет“».

Ранее Россия предлагала США обнулить все ограничения в отношении российских дипломатических представительств, в свою очередь обещая ответить взаимностью. Однако пока сторонам не удалось урегулировать разногласия по выдаче виз дипломатам. По словам посла РФ в США Анатолия Антонова, пока он не видит прорывов в вопросе выдачи виз для дипломатов, о которых сообщили СМИ.