Политика

Рябков: США первыми разместят оружие в космосе

18:08, 11 апреля 2020
Сергей Рябков Сергей Рябков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

США по всем признакам будут первым государством, которое разместит в космосе ударные системы. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

Он отметил, что Москва неоднократно предлагала Вашингтону обсудить российско-китайский проект договора о недопущении гонки вооружений в космосе и принять политическое  обязательство не размещать первыми оружие в космическом пространстве.

Американская сторона, в свою очередь, настаивала на изменении формулировки обязательства на «не размещать вторыми». По словам дипломата, Россия в этом видит неуклюжую попытку Штатов навязать Москве дополнительное обязательство.

Рябков также заверил, что российская сторона будет противодействовать попыткам США вывести оружие в космос, сообщает «Коммерсант».

Ранее NEWS.ru писал, что МИД РФ обеспокоен заявлениями НАТО о включении космоса в сферу оперативной деятельности альянса. В ведомстве отметили, что это «очень опасный сценарий», который может привести к гонке вооружений за пределами Земли.

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