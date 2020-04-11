Рябков: США первыми разместят оружие в космосе

https://static.news.ru/photo/232f56d8-7c07-11ea-be9e-fa163e074e61_660.jpg Сергей Рябков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

США по всем признакам будут первым государством, которое разместит в космосе ударные системы. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

Он отметил, что Москва неоднократно предлагала Вашингтону обсудить российско-китайский проект договора о недопущении гонки вооружений в космосе и принять политическое обязательство не размещать первыми оружие в космическом пространстве.

Американская сторона, в свою очередь, настаивала на изменении формулировки обязательства на «не размещать вторыми». По словам дипломата, Россия в этом видит неуклюжую попытку Штатов навязать Москве дополнительное обязательство.

Рябков также заверил, что российская сторона будет противодействовать попыткам США вывести оружие в космос, сообщает «Коммерсант».

Ранее NEWS.ru писал, что МИД РФ обеспокоен заявлениями НАТО о включении космоса в сферу оперативной деятельности альянса. В ведомстве отметили, что это «очень опасный сценарий», который может привести к гонке вооружений за пределами Земли.