https://static.news.ru/photo/1b1e16d0-5f12-11ea-9890-fa163e074e61_660.jpg SM-3 Block IIA Фото: US Navy/Global Look Press

Соединённые Штаты начинают отработку своей системы противоракетной обороны против России. Об этом свидетельствуют планы, по которым их военные проведут испытания ракеты-перехватчика по цели, представляющей собой эквивалент межконтинентальной баллистической ракеты. Такое мнение высказал заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

По его словам, испытания противоракеты SM-3 Block IIA свидетельствуют о недоброжелательных планах Вашингтона, так как такая техника есть только у нескольких стран. При этом российские специалисты следят за американскими коллегами.

США начинают отработку своей системы для прямого противодействия нам, для создания потенциала, который мог бы начать девальвировать российские средства ядерного сдерживания, — заявил замминистра в интервью газете «Коммерсант».

Как ранее писал NEWS.ru, вооружённые силы США (ВС США) разрабатывают варианты ведения информационной войны, в том числе и против России. Проектом занимается отдел киберкомандования. Одной из причин проекта стало подозрение о том, что правительство России вмешивалось в американские выборы в 2016 году, пояснило агентство.