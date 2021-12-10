Рябков: Россия обнулит требования по дипломатам, если США поступят так же

Россия готова отказаться от требований об отъезде американских дипломатов, если США поступят таким же образом. Конструктивного отклика Вашингтона на это предложение пока нет, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Его слова приводит ТАСС.

Хотелось бы вновь подчеркнуть, что мы готовы отказаться от этого зеркального перечня и обнулить все наши требования при условии, что американцы сделают то же самое. Мы это предлагаем американцам уже много месяцев, мы не встречаем конструктивного отклика, — сказал дипломат.

Он отметил, что американская сторона декларировала снятие «двусторонних раздражителей» в отношениях с Россией, но прогресс в данном вопросе пока незначительный. На сегодняшний день всё ограничивается возвращением послов в столицы аккредитации.

Рябков добавил, что Штаты должны заморозить свои абсурдные требования относительно работы российских диппредставительств, чтобы стало возможным проведение консультаций по данному вопросу. Россия сможет их организовать ещё в этом году, если от США будет некий отклик на переданные ранее предложения.

Ранее Рябков заявил, что США осознанно вводят в заблуждение общественность по поводу прогресса в разрешении дипломатического кризиса. По его словам, блок визовых вопросов по-прежнему «находится в тупике», а ситуация становится всё более тревожной.