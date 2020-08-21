Рябков: Россия не будет идти на односторонние уступки США по ДСНВ

https://static.news.ru/photo/df8f0a02-e50d-11ea-85c9-fa163e074e61_660.jpg Сергей Рябков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил о принципиальной позиции российской стороны в отношении Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ).

По его словам, позиция России заключается в том, что РФ не пойдёт на односторонние условия США ради заключения ДСНВ.

Не может быть улицы с односторонним движением. Мы не можем идти на односторонние уступки США ради продления ДСНВ. Это наша принципиальная позиция, и американцам об этом тоже сказано, — привели слова Сергея Рябкова в «Интерфакс».

Он добавил, что в ходе прошедших консультаций по ДСНВ российские представители «изложили американцам наши приоритеты и наши озабоченности».

Рассчитываем, что в Вашингтоне ими занимаются, — процитировали замглавы МИД РФ на портале.

Как писал NEWS.ru ранее, спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли сообщил, что Соединённые Штаты готовы продлить договор, если российская сторона пообещает участвовать в договорённости о дальнейшем сокращении ядерных арсеналов. Кроме того, сообщалось, что США отказались от участия Китая в переговорах с Россией по контролю над ядерными вооружениями.