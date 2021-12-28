Рябков: РФ не примет озвученную США повестку переговоров по безопасности

Россия не поддерживает озвученную США повестку дня предстоящих переговоров по гарантиям безопасности, которую считает размытой и второстепенной, заявил «Интерфаксу» замглавы МИД РФ Сергей Рябков. По его словам, Москва намерена не просто препятствовать, а положить заслон продолжающемуся расширению НАТО.

Наше руководство неоднократно говорило, что мы больше не можем мириться с ситуацией, которая складывается в непосредственной близости от наших границ, мы не можем мириться с расширением НАТО, — сказал Рябков.

По его словам, Россия намерена добиваться резкого сокращения присутствия США и НАТО в военной сфере в районах, где наблюдается негативная динамика после 1997 года. По его словам, это неотъемлемые элементы российской позиции, без серьёзного обсуждения которых нельзя обойтись.

Он подчеркнул, что другие темы, обозначаемые Советом национальной безопасности США и Госдепартаментом в контексте предстоящих контактов, для России вторичны. Речь идёт о заявлениях Совета национальной безопасности Белого дома о том, что первоочередное внимание на предстоящих переговорах будет уделено контролю над вооружениями и ситуации на российско-украинской границе.

Ранее Рябков сообщил, что местом проведения переговоров России и США по вопросам безопасности, предварительно, станет Женева, а консультации России и НАТО могут пройти в Брюсселе. По его словам, предварительной датой российско-американских переговоров остаётся 10 января, но окончательной договорённости ещё нет.

Замминистра добавил, что диалог между Москвой и Альянсом должен состояться после встречи в Женеве. При этом он усомнился, что России и США удастся решить все вопросы по гарантиям безопасности за одну встречу.