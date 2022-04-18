«Попали в западню»: Рябков о возобновлении диалога с США

Москва готова в любой момент возобновить диалог с Вашингтоном по вопросам стратегической стабильности, заявил замглавы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков, которого цитирует РИА Новости. Однако, по его словам, США не проявляют встречного энтузиазма, потому что Белый дом попал в собственную западню, которую создал «оторванными от жизни условиями» возобновления диалога с РФ.

В любой момент, то есть как они будут готовы, мы это подтвердим. Но пока признаков нет. Они попали в собственную западню, которую сами себе создали, в виде каких-то условий, абсолютно оторванных от жизни, в виде каких-то ограничителей, — пояснил Рябков.

По его словам, США регулярно повторяют «как мантру» тезис о том, что с Россией вести бизнес якобы невозможно, однако Рябков подчеркнул, что «нормального бизнеса» между Москвой и Вашингтоном нет уже в течение нескольких десятилетий. Он рекомендовал американским коллегам прекратить «упражнения в риторике» и сфокусироваться на поддержании и укреплении стратегической стабильности.

Ранее важность возобновления переговоров России и США отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, он подчеркнул, что диалогу двух стран не должны помешать никакие «личные обиды». Американский президент Джо Байден, в свою очередь, не исключил переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным, но отметил, что вероятность встречи будет зависеть от списка тем, которые глава российского государства решит обсудить.