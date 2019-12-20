https://static.news.ru/photo/833af8f6-233e-11ea-b66b-fa163e074e61_660.jpg Сергей Рябков Фото: MFA Russia

Любые попытки пересмотреть Устав ООН или как-то интерпретировать его нанесут огромный удар по системе международного права. Об этом заявил замглавы МИДа Сергей Рябков.

Он отметил, что эта система выстраивалась «на крови» миллионов жертв Второй мировой войны. Отклонение от Устава всемирной организации грозит подменой международного права «порядком, основанным на правилах».

По словам дипломата, эти правила никак не закреплены, непостоянны и могут быстро заменяться другими.

Вот с этим нужно вести борьбу, — цитирует Рябкова ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев высказался за проведение дебатов о роли Устава ООН. Свою инициативу он объяснил кризисным состоянием международного права.