https://static.news.ru/photo/4e7a50a0-5703-11ea-8f69-fa163e074e61_660.jpg Сергей Рябков Фото: MFA Russia/Global Look Press

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков будет представлять РФ на встрече совместной комиссии по иранской ядерной сделке на уровне политдиректоров, которая пройдёт 26 февраля в Вене.

Я приму участие во встрече в Вене, — сообщил ТАСС заместитель главы российского внешнеполитического ведомства.

Ранее NEWS.ru писал, что президент России Владимир Путин, комментируя иранскую ядерную сделку, отметил, что она имеет особое значение для глобальной стабильности. Он подчеркнул, что Кремль продолжит прилагать усилия для сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.

Осенью 2019 года страны Европы согласились осуществить шаги, от которых зависит возвращение Ирана к исполнению обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД). В правительстве Исламской Республики сообщили, что партнёры из ЕС намерены внести $15 млрд в фонд INSTEX.

О согласии предоставить Тегерану кредит, который позволит стране использовать твёрдую валюту несмотря на рестрикции, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Он также предложил президенту США Дональду Трампу позволить Исламской Республике увеличить экспорт нефти до 700 тысяч баррелей в день.