Рябков: предложения России по гарантиям безопасности ЕС изменились

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что предложения российской стороны по гарантиям безопасности Европы изменились в связи со сложившейся ситуацией на Украине. По словам Рябкова, главной задачей остаётся достижение тех целей, которые ставит руководство РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

Я не стал бы говорить о том, что предложения такого рода (предложения России о гарантиях безопасности), о которых вы сказали, остаются в силе, все же полностью изменилась конфигурация, сейчас ситуация радикально иная, и вопрос стоит о том, чтобы обеспечить достижения тех целей, которые поставлены нашим руководством перед специальной военной операцией, эти цели неоднократно озвучивались, о них хорошо известно, — заявил Рябков в эфире «Первого канала».

Ранее замглавы МИД РФ сделал заявление, что специальная операция России по демилитаризации Украины будет доведена до конца. Он добавил, что Москва по-прежнему видит перспективы для диалога с Киевом и готова к переговорам.

Кроме того, Рябков прокомментировал ситуацию с введёнными в отношении Москвы санкциями, заявив, что их долгосрочность может оказаться под вопросом. Он предположил, что со временем ограничения могут быть отменены.