Рябков: предложения России по гарантиям безопасности ЕС изменились
Рябков заявил, что предложения РФ по гарантиям безопасности поменялись
Захар Чайченко
Захар Чайченко
13:02, 12 марта 2022
Заместитель главы МИД России Сергей РябковФото: MFA Russia/Global Look Press
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Заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что предложения российской стороны по гарантиям безопасности Европы изменились в связи со сложившейся ситуацией на Украине. По словам Рябкова, главной задачей остаётся достижение тех целей, которые ставит руководство РФ. Об этом сообщает РИА Новости.
Я не стал бы говорить о том, что предложения такого рода (предложения России о гарантиях безопасности), о которых вы сказали, остаются в силе, все же полностью изменилась конфигурация, сейчас ситуация радикально иная, и вопрос стоит о том, чтобы обеспечить достижения тех целей, которые поставлены нашим руководством перед специальной военной операцией, эти цели неоднократно озвучивались, о них хорошо известно, — заявил Рябков в эфире «Первого канала».
Ранее замглавы МИД РФ сделал заявление, что специальная операция России по демилитаризации Украины будет доведена до конца. Он добавил, что Москва по-прежнему видит перспективы для диалога с Киевом и готова к переговорам.
Кроме того, Рябков прокомментировал ситуацию с введёнными в отношении Москвы санкциями, заявив, что их долгосрочность может оказаться под вопросом. Он предположил, что со временем ограничения могут быть отменены.