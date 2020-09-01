Рябков ответил на угрозы США ввести санкции из-за ситуации в Белоруссии

https://static.news.ru/photo/514abc34-ec7c-11ea-96ce-fa163e074e61_660.jpg Фото: Uwe Kazmaier/Global Look Press

Замминистра иностранных дел Сергей Рябков прокомментировал информацию о том, что Вашингтон готовится ввести санкции против Москвы в случае «открытого вмешательства» РФ дела Белоруссии.

Американцы должны не предупреждения делать кому бы то ни было, а озаботиться тем, чтобы дать возможность белорусам выйти из этой ситуации так, как они считают нужным сами, — заявил дипломат в интервью РИА Новости.

По его словам, Россия способствует решению проблем Белоруссии, но не вмешивается в них.

9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко. После этого в стране вспыхнули массовые акции протеста сторонников оппозиции, которые считают, что выборы были сфальсифицированы. Президент Белоруссии убеждён , что в стране пытаются провести «цветную революцию».

Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва имеет обязательства перед Минском в сфере безопасности и белорусский лидер Александр Лукашенко поднимает этот вопрос. Он уточнил, что необходимости в применении российских сил в Белоруссии пока нет, и выразил надежду, что такой необходимости не появится и в дальнейшем. Президент отметил, что Москва сформировала резерв из сотрудников силовых структур для помощи Республике Беларусь, однако эти отряды не будут использоваться, пока «экстремистские элементы в Белоруссии не перейдут границ».

Как писал NEWS.ru, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал не вмешиваться Москву в ситуацию в Белоруссии. Он заявил, что Варшава призывает Россию немедленно отказаться от планов военного вмешательства в Белоруссии под ложным предлогом «восстановления контроля». По его словам, подобное «восстановление контроля» — это враждебный акт, нарушающий международное право и права человека у народа Белоруссии.