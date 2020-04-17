Рябков оценил планы США о введении санкций за задержки с вывозом граждан

https://static.news.ru/photo/f7042d22-809d-11ea-bc10-fa163e074e61_660.jpg Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Рябков

Москва, в случае введения Вашингтоном санкций за задержку граждан, рассмотрит их в качестве политизированных претензий. Об этом сообщил заместитель МИД РФ Сергей Рябков.

Политизированные претензии, конечно, могут выдвигаться, но они именно так и воспринимаются нами: как претензии, не имеющие отношения к практической стороне дела. Именно так, наверное, мы будем смотреть и на дальнейшую конкретизацию того, что стоит за упомянутым вами сигналом из Белого дома, — сказал Рябков в интервью «Международная жизнь».

Таким образом дипломат прокомментировал меморандум президента США Дональда Трампа. Документ предписывает введение визовых санкций против стран, которые отказываются возвращать своих граждан из США или затягивают этот процесс в условиях пандемии.

Рябков при этом уточнил, что пока подробностей по меморандуму не достаточно и не хватает конкретики. Москва, по его словам, сейчас этим занимается.