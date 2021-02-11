Рябков обвинил США в циничных попытках вмешательства в дела России

https://static.news.ru/photo/ae71bbec-6c56-11eb-94eb-96000091f725_660.jpg Сергей Рябков Фото: mid/vk.com

Вашингтон не прекращает циничные попытки вмешиваться во внутренние дела Москвы. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Категорически не согласны с циничными и непрекращающимися попытками США вмешиваться в наши внутренние дела. Причём попытками, которые отрицаются именно теми людьми, которые их собственно и проводят, эту политику формулируют и осуществляют. Своеобразная ситуация, но мы из этого тоже будем делать определённые выводы, — цитирует РИА Новости дипломата, выступившего на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».

Рябков добавил, что РФ будет проявлять предельную ответственность при ведении дел с США.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Европейский союз и НАТО в открытую вмешиваются в дела России, поддерживая протестные настроения. Дипломат пояснила, что это происходит в контексте так называемого дела Навального. По её словам, речь идёт об очередной фазе вмешательства во внутренние дела путём оказания влияния на внутриполитические процессы и, соответственно, мобилизации санкционных же настроений. Она добавила, что Москва предоставит международным организациям информацию о поддержке протестных акций в России из-за рубежа, писал NEWS.ru.