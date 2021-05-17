«Не может быть и речи»: Рябков о перезагрузке отношений с США

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О какой-либо перезагрузке отношений с США не может идти речи. Об этом замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил в интервью РБК.

У нас не осталось иллюзий по поводу отношений с США и, разумеется, что ни о какой перезагрузке 2.0 сейчас не может идти и речи, — сказал дипломат.

Он допустил возможность исключения США из списка недружественных государств, но отметил, что для этого Вашингтон должен изменить к лучшему свою политику в отношении России.

Кроме того, Россия может отменить ограничения в отношении загранучреждений США. Однако это будет сделано только на взаимной основе.

Ранее зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что у Вашингтона есть шанс погасить сегодняшнее противостояние Белого дома с Кремлём, если там научатся слышать собеседника, понимать его логику и аргументы. Он также отметил, что за последние годы российско-американские отношения, по сути, вернулись в эпоху холодной войны. При этом санкции и конфликтное противоборство ведут к «перманентной нестабильности» в мире.