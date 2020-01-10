https://static.news.ru/photo/f143f73e-33b1-11ea-97df-fa163e074e61_660.jpg Сергей Рябков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что оснований обвинять Иран в том, что его ракеты сбили украинский Boeing возле Тегерана на данном этапе нет.

Никаких оснований, я уверен, нет, чтобы на подобной стадии выступать с подобного рода громогласными заявлениями, — отметил политик по итогам встречи со своим японским коллегой Такэо Мори в рамках 11-го раунда российско-японского стратегического диалога.

По его словам, сначала необходимо дать возможность специалистам проанализировать ситуацию и сделать определённые выводы, передаёт ТАСС.

Boeing 737 «Международных авиалиний Украины», следовавший из Тегерана в Киев, разбился рано утром 8 января вскоре после вылета из аэропорта Тегерана. На борту самолёта было 176 человек. Представитель спасательной службы аэропорта имени Имама Хомейни Хуссейн Куливанд сообщил, что в авиакатастрофе никто не выжил.

Как писал NEWS.ru, Межгосударственный авиационный комитет (МАК) готов оказать помощь в расследовании крушения в Тегеране украинского самолёта. Для этого необходимо обращение Ирана.