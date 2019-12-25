https://static.news.ru/photo/9b79db98-e7bc-11e9-bdc7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Замглавы МИД России Сергей Рябков, говоря об ответных мерах за санкции против «Северного потока — 2», заявил, что Москва может расширить список американцев, которым запрещён въезд на территорию российского государства.

Ответ будет найден, он может быть в форме расширения наших стоп-листов на въезд в Россию, — отметил политик, добавив, что в России не придают огласке чёрные списки.

Он считает, что ответные меры могут ввести против тех американцев, которые проявляли «наибольшую активность в продвижении конкретно этого решения администрации», передаёт «Интерфакс».

Президент США Дональд Трамп 20 декабря подписал оборонный бюджет на 2020 год. Документ включает в себя санкционные меры в отношении газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».

Как писал NEWS.ru, аналитик по газу Центра энергетики Московской школы управления «Сколково» Сергей Капитонов полагает, что для завершения «Северного потока — 2» «Газпром» мог бы обратиться к Китаю или другим странам, сдержанным к санкциям США.