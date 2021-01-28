Рябков назвал продление ДСНВ недостаточной мерой для мировой безопасности

https://static.news.ru/photo/8611a396-6167-11eb-818b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Замглавы МИД России Сергей Рябков считает, что для реального укрепления глобальной безопасности недостаточно только продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

Дипломат пояснил, что данный шаг был необходим. Однако в этом направлении необходимо вести систематическую работу.

Хорошо, что продлили [ДСНВ] и займёмся плотно диалогом, я надеюсь, и формализованным диалогом тоже с США по всему этому комплексу вопросов, — цитирует дипломата «Парламентская газета».

РФ и США подписали ДСНВ в 2010 году. Стороны условились начать сокращение стратегических наступательных арсеналов до ключевых значений. Срок действия соглашения истекает в феврале 2021 года.

Ранее стало известно, что Москва и Вашингтон договорились продлить действие договора до февраля 2026 года без каких-либо дополнительных условий, на чём настаивала российская сторона. В Совфеде заявили, что это событие войдёт в число ключевых в 2021 году.

Как писал NEWS.ru, в МИД РФ надеются начать углублённый и интенсивный диалог с Вашингтоном по контролю над вооружениями для выработки нового уравнения безопасности. При этом Рябков подчеркнул, что Москва на односторонние уступки не пойдёт, все будущие договорённости возможны только на равноправной основе.