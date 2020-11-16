Рябков назвал преимущество формата БРИКС для решения разногласий

https://static.news.ru/photo/1b618c5c-280d-11eb-8783-fa163e074e61_660.jpg Фото: brics-russia2020.ru

Китай и Индия выигрывают от совместного участия в БРИКС, формат которого позволяет урегулировать разногласия между его участниками, сообщил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

По его словам, БРИКС обладает духом единомышленничества и подразумевает работу на общий, позитивный результат.

С этой точки зрения, сформировавшаяся в БРИКС атмосфера, я уверен, способствует урегулированию споров, которые периодически возникают. Есть они и между некоторыми входящими в «пятёрку» странами. Я уверен, что Китай и Индия выигрывают от своего совместного участия в БРИКС, — отметил он.

Рябков считает, что в будущем работа, которая позволяет найти общие подходы по различным вопросам, «получила приращение».

Замглавы МИД РФ добавил, что для БРИКС характерна роль «консолидатора, стимулятора консенсуса внутри „пятёрки“», подчеркнув, что при создании объединения страны-участники договорились «не привносить в него двухсторонние разногласия», передаёт РИА Новости.

Саммит БРИКС пройдёт 17 ноября в режиме видеоконференции.

Ранее NEWS.ru писал, что президент РФ Владимир Путин на текущей неделе посетит крупнейшие международные саммиты. В графике президента запланировано участие в саммитах «Большой двадцатки», АТЭС и БРИКС, которые состоятся в режиме видеоконференций.