Рябков назвал «отписками» ответы Запада по вопросу неделимости безопасности

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков жёстко отреагировал на ответ ЕС и НАТО касаемо письма Сергея Лаврова о понимании концепции неделимости безопасности, назвав его «отписками». Он также обвинил западную сторону в нежелании вести диалог по поводу озабоченностей России. Слова дипломата, сказанные в эфире передачи «Москва. Кремль. Путин», приводит ТАСС.

Я бы эти бумаги назвал отписками. Это пара абзацев, ну, может быть, три. От этого разговора наши оппоненты уходят, причём уходят демонстративно, в некоторых аспектах вызывающим образом, — сказал Рябков.

Он подчеркнул, что глава МИД России отправил в общей сложности 37 писем западным партнёрам, при этом в ответ получил всего лишь два маленьких текста «ни о чём».

С похожей позицией 11 февраля выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, заявив, что Москва не может принять коллективный ответ ЕС и НАТО, поскольку в их письме нет предметной реакции. Полученные документы она назвала «проявлением дипломатической невежливости и неуважения».

Сам же глава российского МИД признал, что в ответах НАТО есть рациональные зёрна, однако им всё равно должно быть стыдно за тех, кто составлял обратные послания.

Запросы относительно выполнения западными коллегами обязательств в рамках положения ОБСЕ о неделимости безопасности были направлены Сергеем Лавровым 28 января. В них топ-дипломат РФ потребовал пояснений относительно того, как Запад собирается отреагировать на обязательства, под которыми они подписались на высшем уровне.