Рябков: на высылку российских дипломатов из США страна ответит зеркально

Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, выступая на форуме «Мировая политика в условиях нестабильности. Дилеммы нового миропорядка», проходящего в МГУ, выступил с рядом заявлений по поводу взаимоотношений между Россией и США. Он отметил, что западные страны продолжат вести политику санкций, но также подчеркнул, что с Вашингтоном нужно вести откровенный диалог, сообщает РИА Новости. При этом дипломат предупредил о том, что ситуация с высылкой сотрудников российского посольства не пройдёт для США даром.

Российско-американский саммит показал, что с нынешним американским руководством можно и нужно вести прямой и откровенный разговор, — заявил Рябков.

Однако он резко отреагировал на ситуацию с высылкой сотрудников российского посольства в США.

У США есть время остановить высылку российских дипломатов, иначе Москва ответит зеркально, — отметил замминистра.

По словам дипломата, Запад не откажется от политики активного использования санкций и других способов воздействия на Россию и будет и дальше вмешиваться во внутренние процессы в стране.

Не приходится ожидать снижения давления и на нашу страну. Запад продолжит активно использовать против России и Китая широкий набор гибридных средств: нелегитимные односторонние санкции, вмешательство во внутренние дела, кибератаки, подогревание региональных конфликтов в нашем ближайшем геополитическом окружении. Будет и дальше размываться грань между состоянием войны и мира, — подчеркнул замглавы МИД.

По мнению Рябкова, продолжающаяся эскалация военно-политической напряжённости в Европе «не может не беспокоить». Москва заинтересована в нормализации отношений с Вашингтоном, но продолжит добиваться от США и натовских союзников отмены курса на эскалацию. Дипломат также заявил о том, что для поиска путей по нормализации отношений между странами будет создано две группы экспертов.

Россия, разумеется, заинтересована в стабилизации и повышении предсказуемости в отношениях с США и Западом в целом. Мы не намерены уходить от взаимовыгодного взаимодействия в сферах близких или пересекающихся интересов, на основе принципов равноправия. При этом продолжим добиваться от Вашингтона и его натовских союзников отказа курса на наращивание военной активности, потенциалов и инфраструктуры вблизи российских границ, будем предпринимать все необходимые меры для гарантированного обеспечения национальной безопасности, — сообщил он.

Ранее стало известно, что сотрудники посольства США, которые находятся в Москве более трёх лет, должны покинуть Россию к 31 января. РФ рассматривает отъезд российских дипломатов из США как высылку.