Рябков исключил возможность односторонних уступок в диалоге с США

https://static.news.ru/photo/a428e266-6088-11eb-8214-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В переговорах с США по вопросам стратегической стабильности и контроля над вооружениями Россия не пойдёт на односторонние уступки. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Я хочу подчеркнуть, что любые будущие договорённости возможны только на сугубо паритетной равноправной основе, — цитирует его РИА Новости.

Дипломат отметил, что после продления Договора об СНВ-3 Москва надеется начать углублённый и интенсивный диалог с Вашингтоном по контролю над вооружениями для выработки нового уравнения безопасности. Оно должно охватывать все факторы, от которых зависит международная безопасность и стратегическая стабильность.

РФ и США подписали Договор о дальнейших мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ или СНВ-3) в 2010 году. Стороны условились начать сокращение стратегических наступательных арсеналов до ключевых значений. Срок действия соглашения истекает в феврале 2021 года.

Как писал NEWS.ru, Москва и Вашингтон условились продлить действие соглашения до февраля 2026 года без каких-либо дополнений и предварительных договорённостей. Президент РФ Владимир Путин поручил МИД обеспечить заключение договора. Он также внёс в Госдуму документ для ратификации соглашения о продлении. Профильные комитеты нижней палаты парламента одобрили его и рекомендовали к принятию.