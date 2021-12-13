Рябков: игнорирование НАТО гарантий безопасности приведёт к конфронтации

Игнорирование НАТО и США требований со стороны России о гарантиях безопасности может привести к новому витку конфронтации, считает замглавы МИД РФ Сергей Рябков, передаёт РИА Новости. Ранее он анонсировал тяжёлые последствия для Альянса в случае его дальнейшего расширения. Дипломат также высказывал озабоченность по поводу возможности появления в Европе с подачи НАТО систем вооружений, ранее запрещённых Договором РСМД.

Отсутствие прогресса в направлении политико-дипломатического решения этой проблемы приведёт к тому, что наш ответ будет военным и военно-техническим. <...> То есть это будет конфронтация, это будет следующий виток, это будет появление таких средств с нашей стороны, — сказал Рябков.

Он добавил, что сейчас такого вооружения в России нет. Также, по словам замглавы МИД, в стране действует односторонний мораторий на размещение запрещённых РСМД вооружений, к которому Москва призывает присоединиться НАТО и США, однако пока не получает реакции.

Ответ в лучшем случае — «вы вначале ликвидируйте системы, которые привели к распаду ДРСМД», — как будто не другие геополитические соображения подтолкнули США к выходу из Договора, — «а потом будем смотреть на что-то иное». Но уже и это не говорят, они просто не реагируют на наши предложения, — подчеркнул дипломат.

Ранее президент России Владимир Путин объявил, что предложение относительно установки моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) остаётся в силе. По словам главы государства, с прекращением действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) столкнулся с возможностью появления этих ударных средств на своём пространстве, а в перспективе, с новым витком гонки вооружений.

Договор о РСМД был подписан в декабре 1987 года и вступил в силу в июне 1988 года. Под его действие подпадали ракеты меньшей (от 500 до 1000 км) и средней (от 1000 до 5500 км) дальности наземного базирования. После возросшего количества взаимных обвинений РФ и США о несоблюдении условий соглашения Вашингтон заявил о выходе из ДРСМД. Вслед за этим действие договора приостановила и Россия. 2 августа 2019 года по инициативе США соглашение расторгли.