Рябков допустил возможность повторения «карибского кризиса»

«Карибский кризис» 1962 года, когда Москва и Вашингтон оказались на грани ядерной войны, может повториться и в настоящее время. Этого не произойдёт, если Россия и США смогут договориться на здравой основе. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, сообщает РИА Новости.

До этого может дойти. Вполне. Если, как говорится, товарищи не понимают с той стороны и будет всё продолжаться, как идёт, мы вполне можем по логике развития событий вдруг проснуться и увидеть себя в чём-то похожем. Это будет вообще провал дипломатии, но время ещё есть попробовать договориться на здравой основе, — сказал он.

Дипломат пояснил, что к ухудшению ситуации привело нарушение обязательства о недопущении военной деятельности вблизи границ России, и она продолжает усугубляться. Москва предлагает «здравую альтернативу происходящему» — оформление правовых гарантий на договорной основе. Он подчеркнул, что это должен быть именно договор, а «не обещания, ни какие-то словеса».

Рябков также уточнил, что речь идёт о правовых гарантиях безопасности России в глобальном смысле, а не в каком-то конкретном сегменте. Ситуация для РФ реально ухудшилась, поэтому Москва предупреждает Запад о том, что недружественные шаги не останутся без последствий.

Замминистра добавил, что обвинения в адрес России в подготовке к вторжению на Украину не имеют под собой оснований. Однако они формируют психологический фон.

Ранее в МИД России заявили, что вся коллективная оборона НАТО сосредоточена на «восточном фланге» — у российских границ. В ведомстве отметили, что «бесконтрольное расширение Альянса» и «поглощение всё новых территорий» сопровождается размещением там военной инфраструктуры, которая используется для силового подкрепления конфронтационной риторики НАТО.