«Рвётся в бой»: в ЛДПР рассказали о желании Жириновского вернуться к работе

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский «рвётся в бой» и хочет как можно скорее продолжить работу, рассказал NEWS.ru руководитель пресс-службы ЛДПР Александр Дюпин. Собеседник отметил, что политик «мечтал» вернуться к партийным делам с первого дня болезни. Таким образом Дюпин прокомментировал заявление спикера Госдумы Вячеслава Володина о том, что Жириновский планирует посетить ближайшее заседание ГД.

Он (Жириновский. — NEWS.ru) рвётся в бой, конечно, но я не могу давать прогнозы, когда он сможет это сделать (посетить заседание ГД. — NEWS.ru). Он хотел [вернуться к работе] с первого дня, как заболел. Он только и мечтал как можно скорее вернуться к работе, — рассказал Дюпин.

11 марта стало известно, что Жириновский был выведен из медикаментозного сна и находится в сознании. По словам источника ТАСС, политик уже погружается в работу — получает документы от помощников и даёт поручения.

Ранее сообщалось о том, что состояние политика оставалось тяжёлым. Отмечалось, что у него наблюдалась отрицательная динамика, с 3 марта он находился в медикаментозной коме и был подключён к аппарату ИВЛ. При этом уровень сатурации у него опускался до 88%, а также наблюдалось сильное поражение и отёк лёгких.

В первых числах марта фракция ЛДПР выпустила обращение в связи с ситуацией на Украине. В нём приводятся слова лидера партии Владимира Жириновского, в которых он призвал занять жёсткую линию и требовать выполнения условий РФ по ситуации на Украине.