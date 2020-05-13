11 мая тихо и без публичной полемики исполняющий обязанности премьер-министра РФ Андрей Белоусов подписал распоряжение о прекращении работы над «русской Википедией», о необходимости которой в своё время говорил президент страны Владимир Путин.

Упразднить межведомственную рабочую группу по вопросам, связанным с созданием на основе электронной версии Большой российской энциклопедии и других российских научных энциклопедий общенационального научно-образовательного интерактивного энциклопедического портала, — говорится в документе, опубликованном на официальном сайте правовой информации.

Так очередной наш ответ Западу стал частью истории.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сама межведомственная рабочая группа была собрана Дмитрием Медведевым ещё в 2016 году. Её руководителем был назначен тогдашний его заместитель Сергей Приходько, его замами — замруководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Владимир Григорьев и директор департамента культуры медведевского кабмина Пётр Скороспелов. Со всем списком участников масштабного проекта можно ознакомиться на сайте правительства. А в 2019 году Владимир Путин объяснил, что интернет-версия Большой российской энциклопедии нужна в качестве замены «Википедии», потому что «это будет, во всяком случае, достоверная информация в хорошей, современной, кстати говоря, форме».

Поскольку тема получилась резонансной, Дмитрию Пескову пришлось чуть позже объяснять, что глава государства говорил исключительно о том, что интернет-энциклопедию могут править все пользователи, и никто не может гарантировать достоверность изложенной там информации. А ответственный редактор научного издательства «Большая российская энциклопедия» Сергей Кравец (тоже входивший в рабочую группу) заявил, что бюджет проекта, работа над которым началась в июле 2019 года, составляет около 2 млрд рублей. Он был рассчитан на 33 месяца, а работать ресурсом должны были 270 человек, 150 из которых — его сотрудники. Также сообщалось, что функцией портала станет агрегирование информации из других достоверных источников. Пользователи смогут беспрепятственно входить в библиотеки и архивы, получать доступ к научным материалам университетов и институтов РАН.

Скрин страницы сайта bigenc.ru

33 месяца ждать не стали, хватило полугода. У Большой российской энциклопедии действительно есть сайт, на главной странице которого вас всегда встретят одни и те же три статьи: «Футбол», «Флоренция», «Шекспир». Никакого обещанного функционала нет, зато есть раздел с загадочным названием «Россия [2004]». Нет теперь и рабочей группы, которая должна была создать «наш ответ Википедии». Как раньше не стало «Ё-мобиля» Михаила Прохорова и проданного «Ростехом» китайцам «Йотафона».

Осталось ли что-то от двух миллиардов — неизвестно. Зато точно есть несчастные российские школьники, которым всё ещё приходится пользоваться информацией, в достоверности которой сомневается глава государства. Впрочем, возможно, распоряжение Белоусова — это просто зачистка пространства для других людей, которые сумели убедить первых лиц в том, что распорядятся финансовыми ресурсами лучше и сделают, наконец, «русскую Википедию». А она будет необходима, когда наш суверенный интернет окончательно станет вещью в себе.