Руководство Госдумы определится с дезинфекцией здания из-за COVID-19

Аппарат и руководство Государственной думы уже занимаются проработкой порядка действий из-за коронавируса в стенах парламента, рассказал NEWS.ru депутат Николай Харитонов (КПРФ). Ранее появилась информация, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский попал в больницу с COVID-19.

Понятно, [что нужно что-то делать], раз инфекция постоянно выявляется в аппарате. <...> Здесь народ общается, продолжает работать магазинчик, с утра вообще плотненько. Руководство Думы занимается этим вопросом, я думаю, что определятся, — подчеркнул представитель коммунистов.

Он предположил, что необходимо обработать кабинеты и коридоры здания. При этом политик выразил уверенность в том, что ответственные служащие «прекрасно понимают, что необходимо делать».

Ранее РИА Новости со ссылкой на источник сообщило, что Жириновский находится в ЦКБ Москвы. Telegram-канал Mash пишет, что политика госпитализировали с коронавирусом, у него поражено 50–75% лёгких. При этом руководитель пресс-службы партии Александр Дюпин ранее заявил, что Жириновский «чувствует себя хорошо и продолжает работать».