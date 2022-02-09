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Руководство Госдумы определится с дезинфекцией здания из-за COVID-19

15:38, 09 февраля 2022
Руководство Госдумы определится с дезинфекцией здания из-за COVID-19 Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Аппарат и руководство Государственной думы уже занимаются проработкой порядка действий из-за коронавируса в стенах парламента, рассказал NEWS.ru депутат Николай Харитонов (КПРФ). Ранее появилась информация, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский попал в больницу с COVID-19.

Понятно, [что нужно что-то делать], раз инфекция постоянно выявляется в аппарате. <...> Здесь народ общается, продолжает работать магазинчик, с утра вообще плотненько. Руководство Думы занимается этим вопросом, я думаю, что определятся, — подчеркнул представитель коммунистов.

Он предположил, что необходимо обработать кабинеты и коридоры здания. При этом политик выразил уверенность в том, что ответственные служащие «прекрасно понимают, что необходимо делать».

Ранее РИА Новости со ссылкой на источник сообщило, что Жириновский находится в ЦКБ Москвы. Telegram-канал Mash пишет, что политика госпитализировали с коронавирусом, у него поражено 50–75% лёгких. При этом руководитель пресс-службы партии Александр Дюпин ранее заявил, что Жириновский «чувствует себя хорошо и продолжает работать».

20 декабря в ЛДПР сообщали, что Жириновский поставил восьмой укол вакцины от коронавируса. Тогда политик сказал, что сделал восемь прививок и не заболел, «а если бы сделал четыре укола, то, возможно, где-то бы прихватило».

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