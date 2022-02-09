Руководство Госдумы определится с дезинфекцией здания из-за COVID-19

Аппарат и руководство Государственной думы уже занимаются проработкой порядка действий из-за коронавируса в стенах парламента, рассказал NEWS.ru депутат Николай Харитонов (КПРФ). Ранее появилась информация, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский попал в больницу с COVID-19.
Понятно, [что нужно что-то делать], раз инфекция постоянно выявляется в аппарате. <...> Здесь народ общается, продолжает работать магазинчик, с утра вообще плотненько. Руководство Думы занимается этим вопросом, я думаю, что определятся, — подчеркнул представитель коммунистов.
Он предположил, что необходимо обработать кабинеты и коридоры здания. При этом политик выразил уверенность в том, что ответственные служащие «прекрасно понимают, что необходимо делать».
Ранее РИА Новости со ссылкой на источник сообщило, что Жириновский находится в ЦКБ Москвы. Telegram-канал Mash пишет, что политика
20 декабря в ЛДПР