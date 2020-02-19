https://static.news.ru/photo/c4ae69a2-5328-11ea-8d3c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Руководитель аппарата московского парламента Юрий Дмитриев будет освобождён от занимаемой должности. Последним днём работы на нынешнем посту для него станет 29 февраля. Данное решение было принято на заседании Мосгордумы.

Дмитриев написал заявление о сложении с себя полномочий по собственному желанию. Об этом рассказал глава комиссии Мосгордумы по законодательству, регламенту, правилам и процедурам Александр Семенников. По его словам, механизмов «заставить Дмитриева пребывать на рабочем месте» не существует.

Если бы господин Дмитриев после 1 марта перестал выходить на работу, мы не могли бы его привязать, притащить. У нас нет механизмов заставить его пребывать на рабочем месте, — цитирует Семенникова «Интерфакс».

В день принятия постановления на заседании Мосгордумы путём голосования был избран временно исполняющий обязанности руководителя аппарата парламента. Им стал Александр Таранов.

Ранее NEWS.ru писал, что заместитель председателя правления Пенсионного фонда РФ Сергей Афанасьев покидает свою должность. Соответствующий указ подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.