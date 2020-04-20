Несколько неожиданная смена сразу трёх губернаторов в начале месяца несколько озадачила. Нет, все эти не слишком удачливые начальники Камчатки, Архангельской области и Республики Коми давно ходили в кандидатах на запланированную ротацию. Однако ситуация с наступлением пандемии, скорее, ассоциировалась с поговоркой, что коней на переправе не меняют. Раз уж Игоря Орлова с Сергеем Гапликовым не поменяли в так называемое мирное время. Но выяснилось, что эпидемия ротации не помеха.

И более того, сейчас немало разговоров о том, что те отставки не стали последними в период всеобщих ограничений и эпидемиологических тревог. Называются и кандидаты на грядущие отставки. Хотя, на первый взгляд, такая возросшая кадровая активность слабо вяжется с обстановкой всеобщей мобилизации. Ведь, казалось бы, ввод новых фигур, обречённых на потерю времени на ознакомление с ситуацией на месте, не слишком отвечает требованием момента. Когда президент грозит региональным начальникам наказанием за преступную халатность. А новым надо начинать практически с нуля. Нет ли риска в таких спешных перемещениях в условиях коронавирусного цейтнота?

Ответ на такой вопрос следует искать, скорее, в плоскости взаимодействия Кремля и регионов в обстановке нарастающей чрезвычайности. Мы помним, какой резонанс вызвала позиция, озвученная президентом Владимиром Путиным, допустившим, что конкретные решения по мерам борьбы с вирусом должны оставаться за губернаторами. Тогда-то хором заговорили о том, что федеральный центр уходит, мол, от конкретной ответственности за происходящее, перекладывая всё на плечи регионов без адекватной финансовой помощи.

Гораздо тревожнее прозвучали предупреждения о том, что такое самоустранение президента в момент серьезного общенационального испытания стимулирует возрождение химер пресловутых девяностых. Когда одной из экзистенциальных проблем России было стремительное нарастание регионального центробежного сепаратизма. В двухтысячных о тех проявлениях стали, дескать, забывать, как о страшном сне. Но вот нарастание экономических проблем, карантинный разрыв связей между регионами и, наконец, пассивность центра — всё вкупе может вызвать рецидив тех настроений. Желание жить своим умом, подальше от кремлёвских интриг. Кто не помнит о планах создания, например, Уральской республики с собственной валютой — уральским франком.

И, видимо, на фоне таких выводов было важно наглядно продемонстрировать, что Кремль по-прежнему держит руку на пульсе, являясь «хозяином в доме» под названием Россия. А потому отставки, уже произошедшие и, без сомнения, те, что случатся в ближайшие недели как раз из «этой оперы». Мол, конечно, губернаторы не просто самостоятельны в своих карантинных решениях, но и ответственны за свои регионы. Как раньше говорили, отвечают головой. А Кремль не только финансист и советчик, но и решающий арбитр, оценивающий их будущее по конкретным делам.

Тем более, что отрицательные досье на некоторых непопулярных и неэффективных глав регионов в этой обстановке пополнились новыми страницами, фиксирующими все провалы, нерешительность и некомпетентность. А потому и последние сомнения в их отношении, что называется, отпали. Так что, пандемия окончательно ответила на вопрос «кто из ху». И, видимо, новые отставки не объявляются лишь по той причине, что в нынешней ситуации не так просто подобрать достойных желающих подставить свое плечо областям и республикам.