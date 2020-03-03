https://static.news.ru/photo/660783d0-5d31-11ea-85a0-fa163e074e61_660.jpg Хасан Роухани и Владимир Путин Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Ирана Хасан Рухани пообщался по телефону с российским лидером Владимиром Путиным и предложил ему провести следующий саммит «Астанинского формата» в Иране. Об этом заявил посол Ирана в России Казем Джадали.

В рамках телефонного разговора президент Рухани пригласил своего коллегу Владимира Путина провести следующий саммит в рамках «Астанинского формата» в скором времени на территории Ирана, — заявил Джадали на встрече с председателем комитета Совета Федерации по международным делам Константином Косачёвым.

Пресс-служба Кремля рассказала, что в ходе разговора поднимались тема по ситуации в сирийском Идлибе.

Выражено общее мнение о необходимости полной реализации достигнутых в «Астанинском формате» договоренностей, касающихся, прежде всего, борьбы с террористами — при уважении суверенитета и территориальной целостности Сирии, — говорится в сообщении.

NEWS.ru сообщал, что Москву пытаются вытеснить из урегулирования конфликта в сирийской провинции Идлиб. Турецкие СМИ распространили информацию, что Рухани во время разговора с турецким президентом Эрдоганом предложил провести саммит по Сирии без России.