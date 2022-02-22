Руденко: Москва пока не планирует вводить войска в ДНР и ЛНР

Россия окажет военную помощь республикам Донбасса в том случае, если возникнет угроза, пока же введение военных сил не планируется, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко, передаёт «Интерфакс». Во вторник Госдума и Совет Федерации ратифицировали договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с ЛНР и ДНР, которые подразумевают, в частности, и военную помощь.

Это предусмотрено договорами, — сказал Руденко в ответ на вопрос о военной помощи.

При этом, отвечая на уточняющий вопрос о том, будет ли это означать прямое боестолкновение между РФ и Украиной, дипломат призвал воздержаться от спекуляций.

Давайте не будем спекулировать. Пока никто никуда не собирается ничего вводить. Если будет у нас угроза, тогда мы, конечно, окажем содействие в соответствии с договором, который ратифицирован, — подчеркнул Руденко.

Как ранее заявил дипломат, размещение военных баз России в ЛНР и ДНР пока что не стоит на повестке дня, но РФ может сделать для этого всё необходимое.

Договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи России с ЛНР и ДНР дают право на совместную оборону. Согласно им, охрана государственных границ ЛНР и ДНР может осуществляться совместными усилиями сторон. Документы заключаются на десять лет.

В тексте документов также указано, что Россия и республики могут совместно использовать военную инфраструктуру, строить и использовать военные базы на территориях друг друга

Накануне президент России Владимир Путин попросил парламент поддержать заключение договоров о сотрудничестве с ДНР и ЛНР. Российский лидер решил незамедлительно признать суверенитет республик в связи с обострением ситуации на границе.