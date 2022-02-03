РСТ: решение о бустерной вакцинации россиян каждая страна ЕС примет сама

Каждая европейская страна отдельно решает, делать ли ревакцинацию признанной в Евросоюзе вакциной для людей, привитых российскими препаратами, рассказал NEWS.ru вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин. По его словам, заявление представителя Еврокомиссии Кристиан Виганд о возможности выдавать европейский COVID-сертификат после бустера на иностранные вакцины не значит, что так будут делать все государства ЕС.

Из сегодняшней новости многие сделали вывод, что можно ехать и автоматически получить евросертификат после ревакцинации. Такая возможность есть в ряде стран. Но, к сожалению, нет унифицированных, сертифицированных, единых правил даже в Евросоюзе. Каждая страна уникальна по-своему, — подчеркнул он.

Эксперт рассказал, что сейчас ревакцинацию для привитых «Спутником V» проводят в некоторых учреждениях Италии. После такой процедуры можно получить европейский COVID-сертификат. До декабря 2021 года аналогичным образом можно было получить документ в Хорватии, но с января правила изменились, теперь в стране делают только прививку двумя компонентами. Также в некоторых странах можно получить бустерную прививку пациенту в статусе переболевшего.

Сейчас более популярна ревакцинация не бустером, а двухкомпонентной вакциной для получения европейского сертификата, — добавил он.

3 февраля представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд заявил, что европейский COVID-сертификат может выдаваться людям, привитым российскими или китайскими вакцинами и одной бустерной дозой вакцины, разрешённой в ЕС.

Ранее Минцифры России направило в Евросоюз заявку на присоединение к механизму проверки сертификатов о вакцинации от коронавируса, что является важным условием взаимного признания сертификатов. В случае успешной интеграции российской и европейской платформ для считывания COVID-сертификатов граждане смогут получать сертификаты по европейским стандартам в дополнение к российским. Однако пока решения на этот счёт не поступало.