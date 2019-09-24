Генассамблея ООН Генассамблея ООН Фото: Li Muzi/Xinhua/Global Look Press

Проведение американской лотереи на получение грин-карт в РФ может быть запрещено. Подобный шаг в Госдуме назвали достойным ответом на скандал с недопуском части российской делегации на Генассамблею ООН.

По мнению заместителя председателя думского комитета по международным делам Алексея Чепы, Москва не должна оставлять возмутительные действия дипломатов США без ответа, сообщает газета «Известия».

Грин-карты дают право иностранцам проживать и работать на территории США. В течение 2018 года ими воспользовались более 4,5 тысячи россиян.

Ранее News.ru сообщал, что отменить лотерею розыгрыша грин-карт предложил президент США Дональд Трамп. В рамках миграционной реформы он поставил задачу привлекать в страну не случайных людей, а образованных специалистов. По словам президента, ежегодно США принимают 1,1 млн мигрантов, 66% из них переезжают благодаря родственникам, 21% — по случайной лотерее либо по гуманитарной помощи.

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