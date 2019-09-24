https://static.news.ru/photo/6022b444-df55-11e9-a5a3-fa163e074e61_660.jpg Генассамблея ООН Фото: Li Muzi/Xinhua/Global Look Press

Проведение американской лотереи на получение грин-карт в РФ может быть запрещено. Подобный шаг в Госдуме назвали достойным ответом на скандал с недопуском части российской делегации на Генассамблею ООН.

По мнению заместителя председателя думского комитета по международным делам Алексея Чепы, Москва не должна оставлять возмутительные действия дипломатов США без ответа, сообщает газета « Известия ».

Грин-карты дают право иностранцам проживать и работать на территории США. В течение 2018 года ими воспользовались более 4,5 тысячи россиян.

Ранее News.ru сообщал, что отменить лотерею розыгрыша грин-карт предложил президент США Дональд Трамп. В рамках миграционной реформы он поставил задачу привлекать в страну не случайных людей, а образованных специалистов. По словам президента, ежегодно США принимают 1,1 млн мигрантов, 66% из них переезжают благодаря родственникам, 21% — по случайной лотерее либо по гуманитарной помощи.