Проведение американской лотереи на получение грин-карт в РФ может быть запрещено. Подобный шаг в Госдуме назвали достойным ответом на скандал с недопуском части российской делегации на Генассамблею ООН.
По мнению заместителя председателя думского комитета по международным делам Алексея Чепы, Москва не должна оставлять возмутительные действия дипломатов США без ответа, сообщает газета «
Грин-карты дают право иностранцам проживать и работать на территории США. В течение 2018 года ими воспользовались более 4,5 тысячи россиян.
Ранее News.ru сообщал, что отменить лотерею розыгрыша грин-карт предложил президент США Дональд Трамп. В рамках миграционной реформы он поставил задачу привлекать в страну не случайных людей, а образованных специалистов. По словам президента, ежегодно США принимают 1,1 млн мигрантов, 66% из них переезжают благодаря родственникам, 21% — по случайной лотерее либо по гуманитарной помощи.