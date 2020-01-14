https://static.news.ru/photo/a0078f4e-370c-11ea-aaa6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jack Kurtz/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Россию снова подозревают в заинтересованности в выборах США, которые пройдут в ноябре этого года. В интересе и возможности вмешательства подозреваются также Китай и Иран.

Об этом заявила директор Нацразведки США по обеспечению безопасности выборов Шелби Пирсон. По её словам, и Россия, и Китай, и Иран «извлекли уроки из того объёма информации», который был опубликован американцами. И теперь страны «усовершенствовали собственные возможности», приводит слова Пирсон ТАСС.

Теперь, уверена координатор, «угрозы стали острее, разнообразнее и изощрённее», чем это было в 2016 году. И эта проблема связана не только с Россией.

Это первоочередной приоритет национальной безопасности, — заявила представитель Нацразведки.

Над обеспечением безопасности выборов в США сейчас работают ФБР, АНБ и Министерство внутренней безопасности, а также аппарат директора Нацразведки.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент Владимир Путин пошутил, что предположение корреспондента RT о переизбрании Дональда Трампа на должность главы США приведёт к новым разговорам о вмешательстве России в американские выборы.