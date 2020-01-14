Россию снова подозревают в заинтересованности в выборах США, которые пройдут в ноябре этого года. В интересе и возможности вмешательства подозреваются также Китай и Иран.
Об этом заявила директор Нацразведки США по обеспечению безопасности выборов Шелби Пирсон. По её словам, и Россия, и Китай, и Иран «извлекли уроки из того объёма информации», который был опубликован американцами. И теперь страны «усовершенствовали собственные возможности»,
Теперь, уверена координатор, «угрозы стали острее, разнообразнее и изощрённее», чем это было в 2016 году. И эта проблема связана не только с Россией.
Это первоочередной приоритет национальной безопасности, — заявила представитель Нацразведки.
Над обеспечением безопасности выборов в США сейчас работают ФБР, АНБ и Министерство внутренней безопасности, а также аппарат директора Нацразведки.
Ранее NEWS.ru сообщал, что президент Владимир Путин пошутил, что предположение корреспондента RT о переизбрании Дональда Трампа на должность главы США приведёт к новым разговорам о вмешательстве России в американские выборы.
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