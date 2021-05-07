Госдума призвала признать независимость ЛНР и ДНР

https://static.news.ru/photo/d930ab4a-af0e-11eb-879d-96000091f725_660.jpg Фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Россия должна признать независимость ЛНР и ДНР. Такое мнение высказал первый зампред комитета по обороне Александр Шерин. По его словам, это поможет остановить военные действия в этом регионе, передаёт «Говорит Москва».

Там действительно идёт война, потому что Украина систематически обстреливает позиции ополченцев. Для того чтобы это всё остановилось, необходимо, чтобы Россия признала независимость ДНР и ЛНР и, соответственно, оказывала им всяческую поддержку в борьбе за свою независимость. За право называться русскими, говорить на русском языке, праздновать День Победы, — отметил депутат в разговоре с радиостанцией.

Шерин также прокомментировал новость о том, что накануне злоумышленники в Харькове сорвали и уничтожили поздравительные баннеры к Дню Победы. Он считает, что такие события происходят из-за фашистского режима, который установился в стране. Украинские власти никак не наказывают за такие преступления.

Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР). Это произошло на фоне смены власти в стране в результате Майдана. Ни одно государство не признаёт ДНР и ЛНР.

Ранее первый президент Украины, глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук в эфире «4 канала» заявил, что готов защищать свою страну от России с оружием в руках.

Он сказал, что если РФ «надумает» вынуждать Украину действовать при помощи силы, то Москве нужно иметь в виду следующее.